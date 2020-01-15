В Ташкенте соседи спасли 4-летнего ребенка, выпавшего с пятого этажа (видео)

CentralAsia (UZ) - В сети выложили видео, на котором видно, как маленький мальчик держится за решетку окна на 5-ом этаже в одном из домов в Ташкенте.

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел 14 января текущего года.

На видео видно, как ребенок пытается подняться наверх, держась несколько секунд за решётку окна, и затем падает и ударяется об козырёк 3-го этажа.

К тому моменту ребенка поймали внизу соседи с помощью натянутого одеяла.

Как сообщается, 4-летний ребенок остался один дома без присмотра старших. На месте инцидента сотрудники скорой помощи оказали ему первую медицинскую помощь.