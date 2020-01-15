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  15 января 2020
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Житель Душанбе подорвался на гранате в центре столицы

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе местный житель подорвался на ручной гранате днем 14 января, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

33-летний житель Душанбе Иван Мезенцев держал у себя в квартире ручную гранату РГД-5.

14 января по неизвестной причине Иван Мезенцев взял с собой гранату, находясь в нетрезвом состоянии. Граната взорвалась прямо в руках мужчины, когда он находился у подъезда своего дома. Мезенцева доставили в больницу, однако он не выжил.

В настоящее время выясняются обстоятельства данного инцидента.

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