Житель Душанбе подорвался на гранате в центре столицы

CentralAsia (TJ) - В Душанбе местный житель подорвался на ручной гранате днем 14 января, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

33-летний житель Душанбе Иван Мезенцев держал у себя в квартире ручную гранату РГД-5.

14 января по неизвестной причине Иван Мезенцев взял с собой гранату, находясь в нетрезвом состоянии. Граната взорвалась прямо в руках мужчины, когда он находился у подъезда своего дома. Мезенцева доставили в больницу, однако он не выжил.

В настоящее время выясняются обстоятельства данного инцидента.