Житель Душанбе подорвался на гранате в центре столицы
- Таджикистан, происшествия
- 9:49, 15 января 2020
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CentralAsia (TJ) - В Душанбе местный житель подорвался на ручной гранате днем 14 января, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.
33-летний житель Душанбе Иван Мезенцев держал у себя в квартире ручную гранату РГД-5.
14 января по неизвестной причине Иван Мезенцев взял с собой гранату, находясь в нетрезвом состоянии. Граната взорвалась прямо в руках мужчины, когда он находился у подъезда своего дома. Мезенцева доставили в больницу, однако он не выжил.
В настоящее время выясняются обстоятельства данного инцидента.