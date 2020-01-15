Узбекский писатель Хамид Исмаилов назначен директором центральноазиатских программ Радио Свобода

CentralAsia (CA) - Хамид Исмаилов (Абдулхамид Исмоил), известный узбекский поэт, писатель и журналист, ветеран ББС, назначен директором центральноазиатских программ Радио Свободная Европа/Радио Свобода, передает таджикский портал Ахбор.

Предыдущий региональный директор Аббас Джавади был уволен в апреле 2019 года вместе с директором таджикской службы (Радио Озоди) Соджидой Джакфаровой. Увольнение этих двух топ-менеджеров Радио Свободы, а потом и главного редактора всей медиа-корпорации Ненада Пеич, состоялось после серии публикаций в западной прессе, меморандумом Госдепа и внутренним расследованием, которое подтвердило грубые нарушения журналистских стандартов в редакционной политике Радио Озоди и превращении медиа-корпорации, спонсируемой Конгрессом США, в трибуну пропаганды авторитарного режима президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Последние 9 месяцев обязанности директора центральноазиатских программ Радио Свободы выполняла Венера Джуматаева, которая теперь возвращается в кыргызскую службу.

Хамиду Исмаилову 65 лет, он наряду с английским, русским, французским, владеет всеми основными языками народов Центральной Азии.

Хамид Исмаилов (Абдулхамид Исмоил), известный узбекский поэт, писатель и журналист, родился 5 мая 1954 года в городе Токмак Фрунзенской (ныне – Чуйской) области Кыргызстана. Исмаилов окончил военное училище связи и позднее несколько факультетов Ташкентского университета (биология, право, менеджмент).

Он покинул Узбекистан в 1992 году и приехал в Великобританию, где устроился на работу в Всемирную службу Би-би-си. Его работы запрещены в Узбекистане.

В 2017 г. прилетел в Узбекистан, но был задержан в аэропорту и выдворен.