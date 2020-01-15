Рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана до 1 марта должны представить варианты обмена землями на участках Самаркандек и Кок-Таш

Село Кок-Таш. 13 января 2019 года // Turmush

CentralAsia (TJ) - Топографические рабочие группы должны до 1 марта 2020 года проработать согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками между Баткенским районом и городом Исфара на участках Самаркандек и Кок-Таш. Такое решение было принято по итогам переговоров представителей правительств двух стран.

Как сообщила пресс-служба правительства КР, рабочая встреча вице-премьер-министра Кыргызстана Жениша Разакова и вице-премьер-министра Таджикистана Азима Иброхима прошла 14 января на кыргызско-таджикской границе в районе КПП «Кызыл-Бель» и КПП «Гулистон».

Правовым рабочим группам поручено до 15 февраля 2020 года предоставить согласованную позицию по описанию прохождения проектной линии на участках протяженностью около 114 км.

Стороны договорились продолжить совместное патрулирование на автодорогах Чоркух—Ак-Сай—Ворух, Кок-Таш—Ортобоз, а также принять меры по установке автодорожных светофоров камер видеонаблюдения на пересечении автомобильных дорог Исфара—Ворух и Баткен—Исфана.



