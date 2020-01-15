МВД Казахстана призвало своих граждан зарегистрировать кыргызские и российские автомобили

CentralAsia (KZ) - МВД Казахстана обратилось к своим гражданам из-за армянских, кыргызских и российских автомобилей с призывом зарегистрировать транспорт, состоящий на иностранном учете.

По данным ведомства, на сегодняшний день в страну ввезено более 170 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России.

Отмечается, что в отношении армянских и кыргызских автомобилей существуют жесткие ограничения по их эксплуатации на территории других государств - членов ЕАЭС.

"Зарегистрированные в Армении и Кыргызстане автомобили с 2014 года до 1 января 2020 года могут временно ввозиться в Казахстан без уплаты таможенных пошлин и налогов только постоянно проживающими в этих странах лицами. Для казахстанцев ввоз и эксплуатация авто, зарегистрированного в Кыргызстане и Армении в этот период, допускается только при условии таможенного декларирования автомобиля, уплаты пошлин и налогов, а также последующей регистрации автомобиля в Казахстане", - говорится в сообщении пресс-службы.

Если казахстанец зарегистрировал на свое имя транспорт за пределами страны, то такой автомобиль должен быть зарегистрирован в Казахстане в течение 10 рабочих дней после приобретения с уплатой всех необходимых сборов и пошлин.

Таким образом законодательством урегулированы все возможные случаи и формы эксплуатации в Казахстане транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах.

"За управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрен штраф в 10 МРП и водворение на штрафстоянку до устранения причин задержания. Чувство безнаказанности из-за отсутствия регистрации привело к тому, что по вине водителей-казахстанцев совершено 1854 ДТП, в которых погибли 132 человека и более 500 получили ранения", - отметили в ведомстве.