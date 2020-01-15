Один монгол употребляет 90 кг мяса в год, - исследователи

CentralAsia (MNG) - Монголия занимает 11-е место в мире по потреблению мяса на душу населения, а отношение валового внутреннего продукта к ВВП составляет 14,5%.

Как выяснили монгольские исследователи, один монгол потребляет 240-270 г мяса в день и 90 кг мяса в год.

Монголы потребляют в среднем от 10 до 12 миллионов голов скота в год для внутреннего потребления. Это значит, что страна не только полностью отвечает внутреннему спросу, но и имеет потенциал для экспорта 9 миллионов голов крупного рогатого скота или более 180 000 тонн мяса в год. К примеру, в 2018 году было экспортировано 70,4 тыс.тонн мяса и мясопродуктов.

В прошлом году по видам мяса, по странам экспорта, баранина, говядина, конина и верблюжье мясо экспортировались в 15 стран: Азербайджан, КНДР, Китай, Вьетнам, Иран, Испания, Казахстан, Катар, Кыргызстан, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Гонконг, Узбекистан и Япония.

Это связано с увеличением экспорта мяса и мясных продуктов по сравнению с предыдущими годами и увеличением экспорта мяса, прошедшего термообработку. Экономисты говорят, что спрос на здоровую пищу может быть удовлетворен путем соблюдения стандартов гигиены и качества мяса в Монголии.

Главным импортером мяса из Монголии является КНР. Потребление мяса на душу населения в Китае составляет около 6 кг в год, что меньше, чем потребление на душу населения в остальном мире.

Газета The Telegraph в 2019 году составила рейтинг стран по уровню ежегодного потребления мяса на душу населения. Лидером по потреблению стали США, где на каждого жителя приходится по 120 кг мяса в год. На второй и третьей строчке — Кувейт и Австралия, где граждане едят по 119,5 и 111,5 кг мяса соответственно. В первую пятерку стран-мясоедов также вошли Багамские острова (109,5 кг) и Люксембург (107,9 кг).