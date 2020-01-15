ПРООН установила в трёх сёлах пустыни Каракум в Туркменистане солнечные панели

CentralAsia (TM) - Программа развития ООН (ПРООН) в январе установила в трёх туркменских сёлах в Каракумах солнечные панели в рамках пилотного проекта по использованию возобновляемых источников энергии. Проект «Эффективное использование энергии и возобновляемые источники энергии для устойчивого управления водным хозяйством в Туркменистане» выполняется совместно с Госкомитетом водного хозяйства страны при финансировании Глобального экологического фонда (ГЭФ), сообщает пресс-служба ПРООН.

Солнечные панели общей мощностью 10 кВт смонтированы в сёлах Бёри, Ель и Бяшкак Ахалского велаята, находящихся в Центральных Каракумах. Вырабатываемая электроэнергия будет использоваться для перекачки воды и заменит электричество, которое ранее давали дизельные генераторы. В итоге применение местным населением «чистой энергии» позволить снижать выбросы вредных газов.

"Этими пилотными объектами будут пользоваться около 1200 жителей, в том числе около шестисот (50%) женщин и девочек", — отмечает пресс-служба.

Руководитель проекта ПРООН/ГЭФ Гелды Мурадов утверждает, что погодные условия Туркменистана идеально подходят для эффективного использования возобновляемых источников энергии, особенно — солнечной. Использование малых по размерам солнечных установок в отдалённых населённых пунктах экономически выгодно.