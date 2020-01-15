Только смарт-карта. В Монголии будут штрафовать за оплату проезда наличными

CentralAsia (MNG) - В Монголии внедрена электронная система оплаты проезда и пассажиры автобусов стали пользоваться только смарт-картами. Но некоторые пассажиры из-за отсутствия смарт-карты или когда забыли ее дома продолжают платить наличными.

Теперь же граждане, которые будут платит наличными за проезд в общественном транспорте, и водители, которые взяли деньги на руки, будут оштрафованы, сообщает Департамент городского транспорта.

Гражданин, заплативший наличными в соответствии со статьей 14.6.1 Закона о нарушении, должен быть оштрафован на 10 тысяч тугриков ($4), а водитель - на 25 тысяч тугриков ($9).

В автобусах будут введены проверки на наличие смарт-карт поэтому столичная инспекция автомобильного транспорта предупреждает граждан не забывать их дома.

Монголия активно использует корейские технологии в своей транспортной системе. В Корее единая транспортная карта, основанная на ИТ, позволяет оплачивать практически все виды общественного транспорта.

Такая транспортная система также применяется в Монголии. Она названа в честь столицы страны, Улан-Батор, транспортная карта “U-money” - это монгольский адаптированный вариант корейской системы “T-money”. Корейская смарт-карта была заказана Улан-Батором в сентябре 2014 года, а система смарт-карт была внедрена в июле 2015 года. Проект направлен на развитие общественного транспорта Улан-Батора, внедрение новых технологий, создание управления общественного транспорта и электронных операционных систем.