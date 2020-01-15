Посольство Великобритании в Монголии подвело итоги 2019 года

CentralAsia (MNG) - Посольство Великобритании в Улан-Баторе подвело итоги 2019 года, отметив успехи в двусторонних отношениях между Великобританией и Монголией, а также ряд важных визитов, в том числе министрами горнодобывающей промышленности, энергетики и образования в Лондон.



В пресс-релизе посольства говорится:

«Наши главные приоритеты в 2019 году заключались в углублении наших торговых инвестиционных и политических отношений, поддержке демократии и экономического развития в Монголии, особенно в сфере образования, борьбы с отмыванием денег, свободы СМИ, борьбы с изменением климата, незаконной торговля и сохранение дикой природы. В знак нашей долгосрочной приверженности Монголии, мы также переехали в новые офисы посольства в комплексе Шангри-Ла, прямо в сердце Улан-Батора!

Мы начали этот год, организовав незабываемую поездку на поезде GREAT по знаменитому транс-монгольскому маршруту, чтобы отметить кульминацию нашего 55-летия в Монголии и подчеркнуть деловые и исторические связи.

Мы организовали ряд визитов, в том числе визит нашего уполномоченного по торговле в Монголию вместе с торговыми миссиями в Великобританию для продвижения торговли между двумя странами.

Мы также поддерживали и поощряли британские инвестиции в Монголию, в частности, инвестиции Rio Tinto в стратегически важный проект Оюу-Толгой.

В июле посольство Великобритании профинансировало участие трех монгольских журналистов-расследователей в первой всемирной конференции «Свобода СМИ», совместно организованной правительствами Великобритании и Канады в Лондоне. Мировые лидеры, представители медиаиндустрии, журналисты и гражданское общество собрались там на два дня.

Чтобы поддержать работу Монголии по выполнению рекомендаций ее Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), мы организовали ознакомительную поездку в Великобританию экспертов из Министерства иностранных дел Монголии, Центрального банка Монголии, Комиссии по финансовому регулированию, Главного разведывательного управления и Городской прокуратуры Улан-Батора. Эти должностные лица встретились с коллегами из Национального агентства по борьбе с преступностью, Банка Англии, Казначейства и Министерства иностранных дел Великобритании, где они узнали об опыте Великобритании в реализации рекомендаций ФАТФ, регулировании финансового сектора, ужесточении финансового надзора, применении и применении санкций. Мы продолжим эту поддержку в 2020 году, чтобы как можно скорее исключить Монголию из серого списка ФАТФ.

Британское посольство на протяжении многих лет тесно сотрудничало с Монголией, помогая бороться с незаконной торговлей дикими животными, последствиями изменения климата и поддерживать природоохранные мероприятия. Эта поддержка продолжалась и в 2019 году. Правительство Монголии провело 23-24 сентября «Совещание экспертов по торговле дикими животными и болезнями», которое Монголия взяла на себя в рамках Лондонского саммита по дикой природе в 2018 году. Руководитель британского отдела по охране международных видов присутствовал и выступал в качестве докладчика. Совещание собрало экспертов из стран Северо-Восточной Азии, которые согласились установить постоянный субрегиональный диалог по вопросам сохранения и рационального использования трансграничной дикой природы. Лондонское зоологическое общество также опубликовало свой «Монгольский доклад «Тихая степь II»: кризис дикой природы в Монголии через десять лет» при поддержке посольства.

Что касается изменения климата, мы поддержали запуск амбициозного нового целевого показателя по сокращению выбросов парниковых газов в Министерстве окружающей среды Монголии в ноябре. Министерство представило планы приоритетов в области смягчения последствий изменения климата и адаптации и устойчивого развития более чем 300 заинтересованным сторонам, включая высокопоставленных лиц, принимающих решения, представителей правительства, частного сектора, международных партнеров, научных кругов и средств массовой информации. Изменение климата является неотложной и критической задачей. Соединенное Королевство играет ведущую международную роль в решении этой проблемы и будет принимать срочные скоординированные меры в качестве организатора самой важной встречи 2020 года по изменению климата: COP 26 в Глазго в ноябре.

Третий образовательный фестиваль «Inspire Me» в Великобритании состоялся в сентябре в центре White Rock в Улан-Баторе. Более 2000 посетителей фестиваля были представлены в различных британских учебных заведениях и университетах, которые продвигали свои образовательные программы мирового уровня. Мы также организовали учебный визит в Великобританию членов Постоянного комитета по образованию Великого Государственного Хурала для дальнейшего продвижения наших связей в этом важном секторе сотрудничества.

В октябре Хизер Уилер, министр по Азии, Великобритании, совершила свой первый официальный визит в Монголию. Она приняла участие в открытии нового офиса посольства.

С выходом Великобритании из Европейского Союза в конце января и стремлением расширять отношения по всему миру, мы также расширим наше сотрудничество с Монголией. У нас будет еще много визитов и мероприятий, которые мы с нетерпением ожидаем в 2020 году, начиная с участия в Всемирном форуме по образованию в Лондоне г-на Ё.Баатарбилэга, министра образования, культуры, науки и спорта в январе. В этом году мы планируем провести больше визитов на высшем уровне в обоих направлениях.

Также в январе мы запустим кампанию по информированию о загрязнении воздуха, организованную совместно с Ассоциацией выпускников Великобритании. Маски также будут распространяться среди школьников, которые живут в самых загрязненных районах города.

Мы хотели бы поблагодарить всех наших монгольских партнеров и правительственные организации за то, что они сделали 2019 год успешным, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в 2020 году для дальнейшего укрепления отношений между Великобританией и Монголией».