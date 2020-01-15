В Узбекистане фермер, погрязший в долгах, выстрелил себе в сердце из ружья

CentralAsia (UZ) - Фермер из Мингбулакского района Наманганской области покончил с собой. Об этом сообщает «Xabar.uz», ссылаясь на Генпрокуратуру.



По данным издания, 58-летний глава фермерского хозяйства Т. Х. взял в долг у другого фермера 15 тысяч долларов США.

Озадаченный отсутствием возможности погасить долг, Т. Х. взял двуствольное охотничье ружье серии «Иж-27 Е», принадлежащее ему, приставил конец ружья к стволу дерева, а второй конец к сердцу и выстрелил. В результате, он умер на месте происшествия.

По данному делу проводятся следственные действия.