В Узбекистане фермер, погрязший в долгах, выстрелил себе в сердце из ружья
- Узбекистан, происшествия
- 12:16, 15 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Фермер из Мингбулакского района Наманганской области покончил с собой. Об этом сообщает «Xabar.uz», ссылаясь на Генпрокуратуру.
По данным издания, 58-летний глава фермерского хозяйства Т. Х. взял в долг у другого фермера 15 тысяч долларов США.
Озадаченный отсутствием возможности погасить долг, Т. Х. взял двуствольное охотничье ружье серии «Иж-27 Е», принадлежащее ему, приставил конец ружья к стволу дерева, а второй конец к сердцу и выстрелил. В результате, он умер на месте происшествия.
По данному делу проводятся следственные действия.