[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане фермер, погрязший в долгах, выстрелил себе в сердце из ружья

CentralAsia (UZ) -  Фермер из Мингбулакского района Наманганской области покончил с собой. Об этом сообщает «Xabar.uz», ссылаясь на Генпрокуратуру.

По данным издания, 58-летний глава фермерского хозяйства Т. Х. взял в долг у другого фермера 15 тысяч долларов США.

Озадаченный отсутствием возможности погасить долг, Т. Х. взял двуствольное охотничье ружье серии «Иж-27 Е», принадлежащее ему, приставил конец ружья к стволу дерева, а второй конец к сердцу и выстрелил. В результате, он умер на месте происшествия.

По данному делу проводятся следственные действия.

print
  • МВД Казахстана призвало своих граждан зарегистрировать кыргызские и российские автомобили
  • В Туркменистане у отца в полиции требуют $1000 за выкуп сына из наркологии - СМИ
  • Парламент ратифицировал таджикско-российское соглашение о строительстве пяти школ в Таджикистане



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189