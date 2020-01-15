Исследование: 90% жителей Узбекистана выступают против прописки

CentralAsia (UZ) - Согласно исследованию, проведенному исследователем Всемирного банка Уильямом Сейзом, Узбекистан занимает самое низкое место в мире по уровню внутренней миграции. Отмечается, что по показателям урбанизации в республике наблюдается стагнация с 2009 года, сообщает издание qalampir.uz.

Автор исследования столкнулся с двумя основными факторами, такими как режим постоянной прописки, препятствующий внутренней миграции, и тот факт, что прожиточный минимум в городе значительно выше, чем в сельской местности.

По имеющимся данным, стоимость проживания в городе Ташкенте в 5,5 раза выше, чем в среднем по Узбекистану. "А это значит, что практически все граждане, проживающие в селах, не могут позволить себе жить в столице", - говорится в сообщении.

В 2018 году средняя заработная плата в городе Ташкенте была на 88% выше средней заработной платы в сельской местности, на 61% выше средней заработной платы по Республике. Примерно 90 процентов населения - сторонники отмены всех регистрационных ограничений.

По мнению 80 процентов опрошенных среди населения Узбекистана, урбанизация не может быть достигнута только с отменой режима прописки. Для этого необходимо увеличить темпы строительства дешевых домов в городах.

Исследователь считает, что стагнация темпов миграции населения негативно влияет на рост производительности труда и уровня занятости в стране. Для этого рекомендуются следующие меры:

- строить доступные арендные дома в больших масштабах в городах и формировать рынок арендного жилья (опыт Сингапура, Гонконга и Китая);

- обеспечение неприкосновенности недвижимого имущества (это в свою очередь стимулирует инвесторов строить жилые дома);

- выделение целевых субсидий как предприятиям жилищного строительства, так и покупателям жилья ;

- уделение особого внимания градостроительству (расположение школ, больниц и других социальных объектов)и др.