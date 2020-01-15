В Узбекистане блогера Отабека Нуритдинова выпустили на свободу

Абдуфатто Нуритдинов

CentralAsia (UZ) - 14 января вышел на свободу арестованный на 15 суток блогер из Андижана Абдуфатто Нуритдинов, сообщил его адвокат Умидбек Давлатов, передает Газета.uz.

В своем блоге в Facebook Нуритдинов писал о фактах коррупции должностных лиц города Асака, хищениях и растрате бюджетных средств.

Блогер известен под псевдонимом Отабек Нуритдинов. По информации адвоката, в первую очередь Абдуфатто Нуритдинов пошел в родительский дом, чтобы увидеть супругу и новорожденного сына, который родился в его отсутствие.

Напомним, 30 декабря 2019 года на блогера Абдуфатто Нуритдинова подали жалобу хоким Асакинского района Эркинжон Якубов, директор районной школы №37 Мухайё Исакова, начальник Андижанского областного управления народного образования Фуркат Бузруков и руководитель районного отдела предприятия «Сувокова» Баходир Каххоров.

Сразу же, в один день, возбудили уголовное дело, провели следствие и передали дело в суд. Суд Андижана признал Абдуфатто Нуритдинова виновным в клевете, оскорблении и мелком хулиганстве. Административный суд вынес наказание в виде ареста на 15 суток и штрафа на 13 млн сумов (1,4 тыс долларов США)

Блогер Абдуфатто Нуритдинов не признал своей вины. Он заявил, что никого не оскорблял. Он считает, что его личное мнение не может дискредитировать и порочить честь представителей госорганов и граждан.

4 января кассационная инстанция Андижанского областного административного суда отклонила его жалобу. Решение суда осталось без изменений.