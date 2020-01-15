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  15 января 2020
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В Ашхабаде пенсионеры простаивают в очередях, чтобы подтвердить то, что они живы

CentralAsia (TM) -  Ашхабадские пенсионеры вынуждены простаивать огромные очереди, чтобы подтвердить что они живы. Как сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде, в настоящее время ежедневно десятки людей простаивают в очередях в районных отделах социального обеспечения.

"Я сегодня лично ходил отмечаться в райотдел Копетдагского района. Огромные очереди из стариков, инвалидов и матерей с детьми",- сообщил 13 января корреспондент. По его словам огромные очереди сохраняются с начала января.

Требование касается не только пенсионеров, но и граждан получающих пособия по инвалидности и по уходу за ребенком. "Отмечаться два раза в год надо всем: пенсионерам, инвалидам, матерям по уходу. Кроме отметки о том, что они живы, в страховых книжках пенсионеров ставят новые суммы пенсий после 10% повышения", - сообщил 14 января корреспондент в Ашхабаде.

С 1 января 2020 года в Туркменистане размер пенсий увеличился на 10 процентов. Минимальный размер пенсий достиг 338 манатов (18 долларов по курсу чёрного рынка), а минимальный размер государственных пособий составил 322 маната (17 долларов).

Процесс подтверждения пенсионерами того, что они живы осуществляется по всей стране. По словам чиновников, беседовавших с корреспондентами Азатлыка в Туркменистане, эти меры предпринимаются с целью предотвращения использования пенсионных средств, начисляемых пенсионерам на пластиковые карты, членами семьи, в случае их смерти.

7 января корреспондент Азатлыка в Лебапском велаяте сообщил о том, что гражданам, не предоставившим справки о том, что они живы, не были начислены пенсии и государственные пособия за декабрь.

Напомним, в декабре туркменабадских пенсионеров обязали регулярно обращаться в пенсионный отдел по месту жительства и подтверждать, что они живы. По словам корреспондента Радио Азатлык, гражданам для получения пенсии необходимо предоставить справки с места жительства, а также поликлиники.​

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