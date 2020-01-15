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  15 января 2020
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Новый коронавирус, обнаруженный в Китае, выявлен теперь в Таиланде

CentralAsia (MNG) -  Эксперты Всемирной организации здравоохранения вместе с властями Китая и Таиланда изучают обстоятельства предполагаемого распространения ранее неизвестного штамма коронавируса. Сообщается, что мужчина, которому был поставлен такой диагноз, прибыл в Таиланд из китайского города Ухан, где был обнаружен первый пациент с этой инфекцией, передает служба новостей ООН.

В настоящее время этот человек получает лечение в одной из таиландских клиник и, как сообщают власти, идет на поправку. Впервые загадочный вирус был обнаружен в Китае. У больных отмечается высокая температура и симптомы поражения легких.

Коронавирусы являются большим семейством вирусов, способных вызывать разные болезни у людей — от обычной простуды до ТОРС - тяжелого острого респираторного синдрома.

ВОЗ и ее партнеры продолжают отслеживать ситуацию и оказывают Китаю техническую поддержку в изучении причин вспышки ранее неизвестной инфекции. Генетическая информация коронавируса, предоставленная китайскими специалистами, позволяет оперативно идентифицировать этот штамм и в других странах. В настоящее время эксперты пытаются найти источник вспышки инфекции и выявить животных, которые могли быть переносчиками.

Глава ВОЗ обсудил ситуацию с членами Комитета по чрезвычайным ситуация и рассматривает возможность созвать заседание в ближайшее время.

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