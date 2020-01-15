Ученые из Монголии и Китая работают над изготовлением препарата против рака и диабета, используя верблюдов

CentralAsia (MNG) - Монгольские и китайские ученые с 2005 года начали проводить совместные исследования в использовании верблюдов для лечения рака и диабета.

В этих странах из горбов верблюда начали производить лекарства и препараты которые помогают излечить различные заболевания, а также стали производить косметику.

Верблюды это крупные животные, приспособленные для жизни в засушливых регионах мира — пустынях, полупустынях и степях. На спине у верблюдов имеются своеобразные «горбы». Монголы высоко ценят верблюдов и называют это животное «кораблём пустыни».

Исследовательская группа рассказала, что белки верблюда отличаются от других животных. Белок имеет свой собственный ответственный ген. Эти гены могут быть использованы для лечения рака и диабета, сказал профессор этнический монгол Журамт из сельскохозяйственного университета Внутренней Монголии.

Китай начал проводить политику увеличения численности верблюдов, поскольку продажи молока и молочных продуктов верблюдов резко возросли.

Напомним, в 2016 году ученые из Монголии и Китая этой исследовательской группы заявили, что верблюды могут выступать в качестве живых обсерваторий в поисках лекарства от диабета.

Доказательством этому является тот факт, что верблюды имеют уникальные биологические способности адаптации к голоду, жажде и температурным изменениям.

В крови верблюда уровень глюкозы выше, в то время как уровень инсулина ниже, что является схожим с признаками диабета. Научное исследование показало, что ряд генов цитохрома Р450 в крови верблюда, отвечающий за метаболизм, выше, чем у человека. С помощью этого гена верблюды способны контролировать уровень инсулина независимо от высокого уровня глюкозы в крови.

Ученые после ряда исследований также выявили, что верблюжье молоко способно излечить диабет.

Кроме того, антитела VHH в крови верблюдов играют важную роль в генной инженерии и могут оказать положительное влияние на леченияе рака, диареи, паразитарных болезней, гриппа, стоматологических воспалений, бруцеллеза, заболеваний нервной системы и нарушений кровообращения.