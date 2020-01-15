В Монголии за 2019 год провели 20 операций по пересадке органов от мертвых доноров. В стране это законодательно разрешено

CentralAsia (MNG) - В Монголии в 2019 году операция по трансплантации органов от мертвого донора проведена более чем 20 пациентам.

В 2018 году парламент принял пересмотренный законопроект о донорах, узаконив пожертвование своих органов после смерти.

В соответствии с законом, назначенный регулирующий орган был создан и начал свою работу. С созданием этого отделения в 2019 году в Государственной центральной первой больнице были успешно выполнены операции по пересадке печени у мертвого донора у 4 пациентов и операции по пересадке почки у 11 пациентов. Донором почек и части печени может стать как живой донор, так и мертвый донор.

Кроме того, около 95% от общей трансплантации органов в Монголии берется у живого и здорового донора или члены семьи пациентов могут стать донорами.

Попытка трансплантировать печень была впервые произведена в США в 1963 году. В 1967 году, в Денвере, доктор Томас Штарцль впервые осуществил успешную трансплантацию печени человеку. С 1970 по 1980 год уровень выживаемости для детей с трансплантацией печени составлял только 25%. В 1980 году благодаря применению препарата, который подавляет присущую иммунной системе тенденцию отторгать трансплантируемый орган, а также в результате совершенствования методик хранения органов, уровень выживаемости у детей достиг 70 – 90%.

Операция по трансплантации печени позволяет устранить всю больную печень или ее часть, и заместить ее целым либо неполным органом или его сегментом.