В Кракове в монгольской юрте поляк разжег огонь в печи и был за это оштрафован

CentralAsia (MNG) - Местные полицейские получили вызов о густом дыме в одном из районов и по прибытии были удивлены увиденным. В Польше идет активная борьба со смогом. С целью улучшения качества воздуха с 1 сентября 2019 года в Кракове запрещено отапливать здания и дома углем и древесиной. Разрешено только отопление природным газом и пропан-бутаном.

Размести информацию в Facebook, полиция рассказала, что они привыкли к тому, что когда они проверяем очаги Кракова, то посещают дома, беседки и многоквартирные дома, но не ... юрты.

«Выяснилось, что поляк, который разжег огонь, знал положения резолюции против смога, но забыл о них. Ему выписали штраф в 300 злотых».

Томаш Жибула, директор центра монголов, рассказал в канале TVN24:

«Я приношу извинения жителям Кракова и всем, что это произошло. Это было вызвано ошибкой и неосведомленностью сотрудника, который только пришел в этом году».

Он добавил, что юрта используется лишь изредка в качестве места встречи для местной общины около 80 монголов, проживающих в Кракове.

По словам директора, реакция городской стражи заслуживает похвалы: «Все мероприятие длилось 20 минут, поэтому большое уважение к городским службам за такие быстрые и эффективные действия. Я согласен с штрафом, это правила, и правила должны соблюдаться».

Центр заявил, что теперь он заменит свою старую дровяную печь на новый электрический нагреватель.