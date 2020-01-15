Парламент ратифицировал таджикско-российское соглашение о строительстве пяти школ в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Председатель Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Шукурджон Зухуров выразил свою обеспокоенность по вопросу обеспечения кадрами пяти будущих общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, передает Avesta.

Нижняя палата парламента страны ратифицировала сегодня Соглашение между правительствами Таджикистана и Российской Федерации о строительстве и материально – техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке.

По словам спикера, будущим общеобразовательным учреждениям, которые будут возведены за счет правительства России, потребуется свыше 400 высококвалифицированных учителей с отличным знанием русского языка.

«С привлечением учителей из России вопрос с обеспечением кадров не полностью решится. Нужны свои кадры и обучение должно отвечать принятым стандартам. По этому проекту в столице хот как-то можно обеспечить школу учителям со знанием русского языка, а в других регионах это уже проблематично», – отметил Зухуров.

В свою очередь первый заместитель министра образования и науки РТ Рахматулло Мирбобоев отметил, что Минобразования работает над этим вопросом. В частности, подготовка кадров для будущих общеобразовательных учреждений идет в Российско-таджикском Славянском Университете, в том числе, по таким предметам, как физика, химия, информационные технологии и другое.

Целью соглашения является поэтапное строительство в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, пяти русскоязычных общеобразовательных школ (1,2 тыс. учеников в каждой), а также определение условий их финансирования и материально-технического обеспечения.

На строительство школ в Таджикистане Россия выделит шесть миллиардов рублей – по 1,2 млрд. на каждое учебное заведение.

Соглашение было подписано в апреле прошлого года в Москве.