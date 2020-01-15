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  15 января 2020
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Паралыжник Б.Ганболд из Монголии завоевал бронзовую медаль на Кубке Азии

CentralAsia (MNG) -  Паралыжник Б.Ганболд из национальной сборной Монголии на соревновании в беге на дистанции 1,5 км завоевал бронзовую медаль. Его тренером был Ж. Дашдондог.

2020 World Para Nordic Skiing Asian Cup прошел с 11 по 13 января в Китае.

Спортсмен Б. Ганболд, представляющий Монголию принял участие в чемпионате по лыжам и конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити в2013. Он также занял 31- место из 38 спортсменов в соревнованиях по фристайлу на 10 км на Олимпиаде-2014 в Сочи.

На зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане-2018 в Корее Б. Ганболд принял участие на трех дистанциях и занял 14-е место среди 35 спортсменов на дистанции спринта 1,5 км.

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