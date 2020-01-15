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  15 января 2020
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Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента России

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России, передает Meduza.

Путин также предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.

Президент России, утверждающий сейчас состав правительства, по словам Путина, должен будет обязан утвердить кандидатуры, утвержденные парламентом.

В то же время, подчеркнул Путин, за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

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