В Ташкенте водители, недовольные изменениями на таможне, собрались у здания парламента (видео)

CentralAsia (UZ) - Водители автомобилей, совершающих рейсы между городами Узбекистана и России, собрались перед зданием парламента 13 января.

Как передаёт Kun.uz, ​​водители из разных регионов страны пожаловались на новый таможенный режим, который вступил в силу 1 января.

В соответствии с новыми изменениями, таможенные пошлины взимаются в упрощенном порядке в случаях, когда количество товаров, ввозимых физическими лицами для личных нужд, превышает нормы беспошлинного ввоза.

Другими словами, был введен единый таможенный платеж вместо таможенных пошлин, НДС и акцизного налога. Ставка платежа установлена ​​в размере 30 процентов от таможенной стоимости товара, но не менее 3 долларов за килограмм.

Водители заявляют о дороговизне и просят о снижении таможенных пошлин.

«3 доллара за каждый 1 кг груза являются неподъемной ценой для наших соотечественников, работающих в России, и водителей, курсирующих по маршруту: Узбекистан-Россия и обратно.

Если наши соотечественники, работающие в России, получают зарплату около 30-35 тысяч рублей, платят ежемесячный патент и за квартиру, то что останется им, если они будут платить нам 120 рублей (около 2 долларов США) за каждый килограмм?

Мы тратим 4-5 бессонных дней и ночей, чтобы прокормить семью и отправляемся на границу Каракалпакстана. В течение этих 4-5 дней, один день мы стоим в очереди на таможенной границе с Казахстаном. Когда мы въезжаем на таможню, в голове пульсирует один вопрос: «Сколько они возьмут за наш груз?»

Те, у кого есть автомобиль с прицепом, начинают «торг» с 10 миллионов и в результате споров и уговоров снижают цену до 4-5 миллионов. Около 1,5-2 миллиона долларов выплачивается за багаж на легковых автомобилях.

«Если вы не заплатите, мы внесем вас в черный список. Тогда вы не сможете покинуть Узбекистан, так нам угрожают на таможне», - заявил один из протестующих.

Илхомжон Пардаев, главный инспектор Управления таможенных пошлин Государственного таможенного комитета, прокомментировал для Kun.uz этот вопрос несколько дней назад.

«Суть этого решения не должна быть неправильно истолкована. Позвольте привести простой пример: до 1 января 2020 года совокупность таможенных пошлин, акцизов и ставки НДС составляла в среднем 37 процентов, а на непродовольственные товары - 45 процентов. Теперь для всех них введен единый таможенный сбор в размере 30%.Очевидно, что недавно введенная единая таможенная пошлина ниже той, которая действовала до 1 января 2020 года», - сказал таможенный инспектор.

Водители, собравшиеся возле здания парламента в понедельник, выразили намерение подать жалобу в другие государственные органы.