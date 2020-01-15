Путин предложил провести всенародное голосование по предложенным поправкам в Конституцию

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин предлагает провести голосование граждан по всему пакету конституционных поправок.

- Необходимости в принятии новой Конституции России нет, - заявил президент во время послания Федеральному собранию.

Также, в ходе послания Путин отметил необходимость усиления роли Конституционного суда России.

- Надо наделить правом по запросу президента проверят конституционность законопроектов и других документов, - сказал Путин.

Событие прошло в "Манеже" в присутствии членов Госдумы, Федерального собрания, членов правительства и губернаторов. Послание Путина длилось 1 час 12 минут.