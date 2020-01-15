Монгольские дальнобойщики теперь могут перевозить товары по 16 странам, включая Кыргызстан, Казахстан и страны ЕС

CentralAsia (MNG) - Министерство дорожного и транспортного развития сообщило 15 января, что монгольские дальнобойщики теперь могут перевозить товары по 16 странам.

Как рассказал Г. Гантулга, исполняющий обязанности временного директора Министерства науки и технологий, в результате активного сотрудничества со странами Европейского Союза выдаются разрешения на новые международные перевозки в 7 новых стран: Польша, Германия, Чехия, Грузия, Словакия, Венгрия и Литва.

Таким образом, монгольские дальнобойщики могут осуществлять перевозки в 16 стран: Россию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Украину, КНДР, Беларусь, Латвию, Венгрию, Турцию, Литву, Польшу, Германию, Чехию, Грузию и Словакию.

«В 2016 году было заключено «Межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках по азиатским дорогам», которое было включено в программу экономических коридоров Монголия-Россия-Китай, которая начала действовать в июле 2019 года. Это соглашение не только очень важно для нашей страны, не имеющей выхода к морю, но и является кратчайшим транзитным маршрутом между Азией и Европой, который внесет значительный вклад в экономику нашей страны», - сказал Г.Гантулга.

Согласно этому соглашению, монгольские дальнобойщики начали перевозку грузов из России через КНР в порт Тяньцзинь. В частности, первый тест-перевозок был проведен монгольской частной компании «Монтранс Авто». Кроме того, 4 автомобиля компании «Туушин» успешно осуществили перевозку из города Иркутска России в порт Китая Тяньцзинь в начале января 2020 года с использованием карнеина TIR.

Ожидается, что транспортировка по западному коридору начнется в конце 2020 года.