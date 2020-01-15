Магистранты из Казахстана во время стажировки в Германии устроили застолье и сняли это на видео. Решается вопрос об их отчислении

CentralAsia (KZ) - В Академии правосудия при Верховном суде Казахстана пообещали разобраться в ситуации с магистрантами, которые поехали на двухнедельную международную стажировку в Европу, передает Tengrinews.kz.

Ранее в YouTube канале Басе появилась запись, на которой, как отмечается в описании к видео, запечатлено шумное застолье магистрантов из Казахстана, проходивших стажировку в Германии.

"Рекомендация комиссии по итогам проверки будет основанием для решения вопроса о применении к нарушителям мер дисциплинарного взыскания. При подтверждении (инцидента. - Прим.) и отчислении магистрантов из академии с них будут взысканы все затраченные государством средства на их обучение, включая и бюджетные расходы, связанные с этой зарубежной стажировкой", - рассказали в пресс-службе Академии правосудия.

Также сообщается, что ряд должностных лиц, которые были ответственны за учебную работу и организацию прохождения зарубежной стажировки, в настоящее время в академии не работают:

с 14 января - вице-ректор по учебной и научной работе Раззак Н. Р., исполнявшая обязанности ректора академии до 9 октября 2019 года;

с 3 декабря 2019 года - ведущий научный сотрудник по вопросам международного сотрудничества Абикеева А. К.;

с 12 декабря 2019 года - главный эксперт института послевузовского образования Толеп Л. Е.

Участники застолья на видео поступили в академию два года назад и являются сотрудниками различных государственных органов, в основном министерств и ведомств, отметили в академии.

"Учеба и диплом академии не гарантируют автоматического поступления магистрантов на судейские должности. Они, как и другие кандидаты, проходят все предусмотренные законом конкурсные процедуры, проводимые Высшим судебным советом. Если раньше конкурс успешно проходил каждый четвертый кандидат и становился судьей, после введения жестких фильтров отбора в 2019 году конкурс успешно проходит каждый двадцатый претендент. В ближайшее время общественность будет проинформирована о результатах проверки и принятых ректором академии решениях", - сообщили в академии.