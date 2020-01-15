Один брат-узбек помог другому бежать от американской тюрьмы. ФБР объявило награду в $5 тыс. за информацию о нем

CentralAsia (UZ) - Как сообщает ФБР, разыскиваемый Измир Коч ранее проживал в США, штат Огайо, а также в Краснодаре (Россия). У него есть связи с Ростовом в России, и он часто путешествует в Стамбул.

Арестованный 17 декабря 2018 года Измир Али Коч, он же “Измир Кушалиевич Васфиев, был признан виновным и 9 июля 2019 года этого года приговорен к 30 месяцам лишения свободы, 10 тыс. долларов штрафа, 9200 долларов возмещения ущерба и трем годам надзора после освобождения. В назначенный срок, то есть 16 августа, он не явился в тюрьму.

Измира Коча признали виновным в нанесении телесных повреждений на почве религиозной ненависти и приговорили к двум с половиной годам тюрьмы с обязательством самому прибыть туда не позднее 16 августа.

Как сообщили американские СМИ, У 34-летнего Измира Коча есть младший брат, 30-летний Барис Али Коч, тоже гражданин России и США. Как сообщила суду в предварительном обвинении по его делу 10 октября 2019 года следователь ФБР Памела Кришнер, братья родились в узбекском городе Тойтепа (ныне Нурафшон), но постоянным местом жительства указывают станицу Холмская в Абинском районе Краснодарского края России.

В США они прибыли в не уточненное время как беженцы и оба натурализовались, сохранив российские паспорта, и, пользуясь теми и другими, летали из Огайо в Краснодарскую область и обратно.

Далее было установлено, что Измир изменил внешность, чтобы походить на брата и своим местом жительства указывал адрес Бариса.

ФБР включило Измира Али Коча в розыскной список, который был опубликован в СМИ, а следователь Памела Кришнер на основании своего опыта и подготовки пришла к заключению, что Измир Али Коч покинул Соединенные Штаты 9 августа 2019 года и прибыл в Мексику, где предъявил поддельный паспорт своего брата Бариса.

На территорию США этот паспорт не возвращался, а сам Барис Али Коч все это время страну не покидал. Как установили агенты ФБР и следственного отдела министерства внутренней безопасности, 9 августа Измир Али Коч пешим ходом прибыл в Мексику, добрался до аэропорта Рейноса и по паспорту брата улетел в Европу, в итоге попав в Россию. Предполагается, что необходимые для этого документы были в той самой бандероли из Ростова-на-Дону. Как известно, между Россией и США нет договора об экстрадиции преступников, а к тому же эта страна вообще не выдает своих граждан для суда за границей.

Судья выдала ордер на арест Бариса Али Коча, и 11 октября 2019 года его задержали в штате Кентукки, откуда доставили в Огайо. 16 октября Бариса освободили под залог в 100 тыс. долларов, а через неделю предъявили обвинение в недонесении о преступлении, за что можно получить до трех лет лишения свободы, и во лжи федеральным агентам, что карается лишением свободы сроком до пяти лет.