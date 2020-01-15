15 специальностей и бесплатное обучение. Политехнический колледж для военнослужащих в Говь-Сумбэр обучает 693 студентов

CentralAsia (MNG) - 14 января премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух проработал в сомоне Сумбэр аймака Говь-Сумбэр. Во время визита мремьер-министр посетил Политехнический колледж при Министерстве труда и социальной защиты.

Из 693 студентов, обучающихся по 15 специальностям в колледже, 103 являются контрактниками и призывниками. Студенты и военнослужащие обучаются здесь бесплатно и получают стипендии от государства.

Военнослужащие готовятся стать операторами тяжелой техники и ремонтниками в рамках программы «Строительство монгольских солдат».

В рамках программы 100 военнослужащих уже окончили колледж и трудоустроились.

Колледж для 800 учащихся имеет восемь специализированных лабораторий с новейшим оборудованием и предлагает обучение оператора тяжелой техники, ремонтника, сварщика, электрика и токарного оператора. Студенты и солдаты используют компьютерный симулятор, чтобы получить навыки добычи полезных ископаемых, включая извлечение, погрузку и транспортировку.

Рабочая сила необходима для крупных строительных проектов, таких как строительство железной дороги Зуунбаян, железной дороги Тавантолгой-Гашуунсухайт и НПЗ; таким образом, правительство поддерживает центры технического и профессионального образования и обучения (ТПО) и работает над наращиванием потенциала сельских ТПО.

Говь-Сумбэр был образован в 1994 году из части территории аймака Дорноговь. Площадь аймака составляет 5 542 км², это один из самых небольших аймаков Монголии. Численность населения — 13 081 человек (на 2010 год). Плотность населения — 2,36 чел./км². Административный центр — город Чойр. Говь-Сумбэр подразделяется на 3 сомона.

Говь-Сумбэр расположен в восточной части центральной Монголии. На севере от него находится аймак Төв, на востоке — Хэнтий, на юго-востоке — Дорноговь, с юго-запада — Дундговь.

Через территорию Говь-Сумбэра и его центр Чойр проходит линия Трансмонгольской железной дороги, связывающая в этом направлении столицу страны Улан-Батор с Замын-Уудэ и Китаем.