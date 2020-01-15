[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение по восстановлению троллейбусной инфраструктуры. ЕБРР выделит грант

CentralAsia (TJ) -  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит $2,8 млн в качестве гранта для восстановления троллейбусной инфраструктуры в Душанбе. Проект был одобрен сегодня на заседании парламента страны, сообщает корреспондент НИАТ «Ховар».

Данный проект предусматривает восстановление существующих подстанций и установку фидерных кабелей, а также троллейбусных линий и опор, сообщил на заседании парламента Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода.

По его словам, общая сумма проекта – $8 млн. Финансовый пакет состоит из кредита под государственные гарантии на сумму $5,2 млн. и гранта на сумму $2,8 млн. от ЕБРР.

Инвестиции призваны сделать троллейбусную инфраструктуру столицы более устойчивой.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 670 млн евро (эквивалентно $740 млн) в различные сектора экономики Таджикистана.

print
  • Путин предложил Медведеву пост замсекретаря Совбеза
  • Фото и видео со встречи делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам границы
  • В Алматы владельцы частного дома похищали девушек для сексуального рабства (видео)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189