Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение по восстановлению троллейбусной инфраструктуры. ЕБРР выделит грант

- Таджикистан, экономика
- 17:54, 15 января 2020
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CentralAsia (TJ) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит $2,8 млн в качестве гранта для восстановления троллейбусной инфраструктуры в Душанбе. Проект был одобрен сегодня на заседании парламента страны, сообщает корреспондент НИАТ «Ховар».
Данный проект предусматривает восстановление существующих подстанций и установку фидерных кабелей, а также троллейбусных линий и опор, сообщил на заседании парламента Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода.
По его словам, общая сумма проекта – $8 млн. Финансовый пакет состоит из кредита под государственные гарантии на сумму $5,2 млн. и гранта на сумму $2,8 млн. от ЕБРР.
Инвестиции призваны сделать троллейбусную инфраструктуру столицы более устойчивой.
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 670 млн евро (эквивалентно $740 млн) в различные сектора экономики Таджикистана.