Выпущен фотоальбом японского фотографа, рассказывающий о 36-летней истории города Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - 15 января в монгольско-японском центре в Улан-Баторе был представлен фотоальбом японского фотографа Сугияма Терузо «Улан-Батор - 1983».

Альбом содержит 223 фотографии, отображающие 36-летнюю историю, повседневную жизнь и изменения столицы Монголии с 1984 года и до недавних пор.

Во время презентации японский фотограф Сугияма Терузо вспомнил свой первый визит в Монголию летом 1983 года и рассказал:

«Меня приветствовал уникальный вид на мирный город Монгольской Народной Республики, которого я никогда раньше не видел. До 1984 года, когда при поддержке ЮНЕСКО был запущен фотопроект по культурному наследию, фотографировать исторические и культурные памятники было запрещено».

В рамках проекта фотограф Сугияма Терузо опубликовал четыре серии фотоальбома «Культурное наследие Монголии». С тех пор он делал различные фотографии в Монголии во время ряда своих поездок в Монголию на протяжении более трех десятилетий.

Помимо своей новой работы - фотоальбома «Улан-Батор - 1983», фотограф Сугияма Терузо за свою карьеру опубликовал следующие фотоальбомы о Монголии.

«Монгольская живопись» / Фотографии монгольской религии - 1987;

«Изобразительное искусство Монголии» - 1988;

«Монастыри в Монголии и Архитектура» - 1990;

«Монгольское скульптурное искусство»/Скульптуры буддийских божеств - 1990;

«Скрытые сокровища Монголии» - 1996;

«Религиозное искусство Монголии» - 1998.

В 2007 году фотограф Сугияма Терузо получил орден «Алтан Гадас» - «Полярной звезды» от президента Монголии.