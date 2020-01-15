Выпущен фотоальбом японского фотографа, рассказывающий о 36-летней истории города Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - 15 января в монгольско-японском центре в Улан-Баторе был представлен фотоальбом японского фотографа Сугияма Терузо «Улан-Батор - 1983».
Альбом содержит 223 фотографии, отображающие 36-летнюю историю, повседневную жизнь и изменения столицы Монголии с 1984 года и до недавних пор.
Во время презентации японский фотограф Сугияма Терузо вспомнил свой первый визит в Монголию летом 1983 года и рассказал:
«Меня приветствовал уникальный вид на мирный город Монгольской Народной Республики, которого я никогда раньше не видел. До 1984 года, когда при поддержке ЮНЕСКО был запущен фотопроект по культурному наследию, фотографировать исторические и культурные памятники было запрещено».
В рамках проекта фотограф Сугияма Терузо опубликовал четыре серии фотоальбома «Культурное наследие Монголии». С тех пор он делал различные фотографии в Монголии во время ряда своих поездок в Монголию на протяжении более трех десятилетий.
Помимо своей новой работы - фотоальбома «Улан-Батор - 1983», фотограф Сугияма Терузо за свою карьеру опубликовал следующие фотоальбомы о Монголии.
«Монгольская живопись» / Фотографии монгольской религии - 1987;
«Изобразительное искусство Монголии» - 1988;
«Монастыри в Монголии и Архитектура» - 1990;
«Монгольское скульптурное искусство»/Скульптуры буддийских божеств - 1990;
«Скрытые сокровища Монголии» - 1996;
«Религиозное искусство Монголии» - 1998.
В 2007 году фотограф Сугияма Терузо получил орден «Алтан Гадас» - «Полярной звезды» от президента Монголии.