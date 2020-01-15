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  15 января 2020
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В Узбекистане планируют создать экологическую онлайн-карту загрязнений

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 14 января прошёл брифинг на тему «Дальнейшее совершенствование мониторинга загрязнения окружающей среды», в ходе которого рассказали о совершенствовании системы мониторинга окружающей природной среды в стране.

Как сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды, в планах – создание системы постов автоматического замера загрязнения атмосферного воздуха по всей республике и включение в мониторинг мельчайших взвешенных твердых частиц. Будет внедрена и современная информационная система сбора данных результатов мониторинга от причастных ведомств и хозяйствующих субъектов.

Намечено обновление материально-технической базы профильной службы Госкомэкологии. Уже в следующем месяце здесь появятся 2 мобильные лаборатории стоимостью около 750 тысяч долларов, которые помогут проводить автоматические замеры и анализы атмосферного воздуха. В целом в этом году комитет из внебюджетных источников направит 6 млрд сумов (627 тыс долларов США) на обеспечение оборудованием аналитических лабораторий в регионах (всего их 15).

С появлением постоянного автоматизированного потока данных удастся перейти к следующей запланированной цели – созданию экологической карты республики. Она поможет в режиме реального времени оценивать состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, оперативно реагировать на возможные проблемы. Эти сведения будут доступны не только специалистам, но и всем жителям страны.

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