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  15 января 2020
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Правительство России подало в отставку

CentralAsia (CA) -  Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию заявил, что правительство России в полном составе уходит в отставку, передают российские СМИ.

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось".

До формирования нового правительства действующий кабинет министров будет исполнять свои обязанности.

Нынешний состав правительства был сформирован в мае 2018 года. Медведев возглавлял правительство с 2012 года.

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