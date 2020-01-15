Путин предложил Медведеву пост замсекретаря Совбеза

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сообщил о намерении ввести должность замсекретаря Совбеза и предложить этот пост Медведеву.

Ранее, 15 января, Дмитрий Медведев после выступления президента перед Федеральным собранием заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Как добавил Путин, "если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке".

Основными задачами Совета безопасности являются:

1) обеспечение условий для осуществления президентом Российской Федерации полномочий в области обеспечения безопасности;

2) формирование государственной политики в области обеспечения безопасности и контроль за ее реализацией;

3) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации;

4) подготовка предложений президенту Российской Федерации:

а) о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий;

б) о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;

в) о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения;

5) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации принятых президентом Российской Федерации решений в области обеспечения безопасности;

6) оценка эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности.