Путин предложил Медведеву пост замсекретаря Совбеза

- Азия и мир, политика
- 19:43, 15 января 2020
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- Обновлено: 19:44, 15 января 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сообщил о намерении ввести должность замсекретаря Совбеза и предложить этот пост Медведеву.
Ранее, 15 января, Дмитрий Медведев после выступления президента перед Федеральным собранием заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Как добавил Путин, "если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке".
Основными задачами Совета безопасности являются:
1) обеспечение условий для осуществления президентом Российской Федерации полномочий в области обеспечения безопасности;
2) формирование государственной политики в области обеспечения безопасности и контроль за ее реализацией;
3) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации;
4) подготовка предложений президенту Российской Федерации:
а) о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий;
б) о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности;
в) о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения;
5) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации принятых президентом Российской Федерации решений в области обеспечения безопасности;
6) оценка эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности.