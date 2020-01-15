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  15 января 2020
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Замминистра МВД Казахстана Рашид Жакупов освобожден от занимаемой должности

CentralAsia (KZ) -  Рашид Жакупов освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Казахстана.

"Распоряжением Главы государства Жакупов Рашид Тауфикович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан в связи с достижением пенсионного возраста", - говорится в сообщении Акорды.

Рашид Жакупов родился 7 октября 1959 года в Восточно-Казахстанской области. Заместителем министра внутренних дел стал в сентябре 2014 года.

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