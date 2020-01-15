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  15 января 2020
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Аскар Мамин покинул совет директоров казахской «Самрук-Казына». Пост председателя должен занимать премьер-министр

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин покинул пост председателя совета директоров АО «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», говорится в постановлении правительства РК, которое вступило в законную силу с 1 января 2020 года.

Совет директоров также покинул заместитель руководителя Администрации президента РК Тимур Сулейменов.

В новый состав совета вошёл Канат Бозумбаев, который в декабре прошлого года стал помощником главы государства.

В уставе фонда национального благосостояния говорится, что должность председателя совета директоров «Самрук-Казына» должен занимать премьер-министр страны.

Аскар Мамин стал председателем совета директоров «Самрук-Казына» в марте 2019 года когда занял должность премьер-министра.

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния „Самрук-Қазына“» — инвестиционный холдинг, созданный для задач повышения национального благосостояния Казахстана и проведения работ по модернизации его экономики. Единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан.

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