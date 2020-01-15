Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной Налоговой службы России Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Об этом сообщают российские СМИ.

Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность премьер-министра. Мишустин согласился.

Ранее правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.