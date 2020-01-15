Что известно о Михаиле Мишустине, кандидате в премьер-министры России?

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CentralAsia (CA) - Мишустин Михаил Владимирович — российский государственный деятель, государственный советник Российской Федерации I класса, доктор экономических наук и руководитель Федеральной налоговой службы.

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Президент России Владимир Путин 15 января предложил ему должность председателя правительства. Мишустин согласился. Госдума рассмотри назначение Мишустина на пост премьера 16 января.

Что о нем известно?

Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, затем в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру.

После окончания аспирантуры начал работать директором тестовой лаборатории, а позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба (МКК) — общественной некоммерческой организации.

В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. Затем работал в ранге заместителя министра Российской Федерации по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) в составе Министерства экономического развития Российской Федерации, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и вновь занялся бизнесом — на этот раз в области инвестиций.

В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Мишустин Женат. В семье трое сыновей.