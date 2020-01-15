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  15 января 2020
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Рамзан Кадыров сообщил о своей временной нетрудоспособности. Обязанности главы Чечни исполняет председатель правительства

CentralAsia (CA) -  Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, передает РИА Новости.

"В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики с 13 января 2020 года", - говорится в документе.

Документ подписан 13 января.

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