Угандийский имам случайно женился на мужчине

CentralAsia (CA) - Имам Мухаммад Мутумба из Уганды женился на девушке по имени Шабулла Набукира. Через две недели оказалось, что она — мошенник мужского пола Ричард Тумушабе, передает Lenta.ru.

Мутумба познакомился с аферистом, переодетым в женщину, в конце прошлого года в мечети. В конце декабря они сыграли свадьбу по мусульманскому обычаю. Перед этим имам навестил в деревне тетку «невесты» и предоставил выкуп — два мешка сахара, две козы, одежду и экземпляр Корана.

В течение двух недель брака «Набукира» отказывалась вступать со священнослужителем в интимную связь и даже раздеваться перед отходом ко сну — условием для секса она называла знакомство мужа с родителями. Свою половую принадлежность Тумушабе скрывал с помощью хиджаба, накладной груди, косметики и имитации женского голоса.

Обман раскрылся после того, как «жену имама» заподозрили в воровстве: под покровом ночи Тумушабе перелез через забор к соседу и украл одежду, телевизор и 300 тысяч угандийских шиллингов (81 доллар). Поместив преступника в камеру, полицейские добились от него всех подробностей аферы. Арестована также «тетка» обманщика, получившая выкуп за «невесту». Она призналась, что познакомилась с Тумушабе около года назад.

В феврале 2019 года сообщалось, что министерство туризма Уганды добавило «пышных и сексуальных женщин» в список объектов, направленных на привлечение в страну туристов.