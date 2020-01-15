Сломанные уши, шрамы и обожженные уксусом глаза. Жительница Нур-Султана сообщила о семейном насилии, которое она терпела около 20 лет

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CentralAsia (KZ) - Жительница Нур-Султана заявила, что жила в 20-летнем рабстве на окраине города, говорится в видеосюжете Первого канала "Евразия".

50-летнюю Шолпан Кучербаеву избивал и удерживал в квартире гражданский муж. У женщины сломанные уши, шрамы и обожженные уксусом глаза.

Уйти от тирана женщина и не пыталась. Боялась. Лишь, когда о ней узнали неравнодушные люди, стала рассказывать.

- Он ножом меня всегда, на работу выхожу, день-два выхожу, на работу не пускал. Своей родной матери глаза выковырял ложкой. Мне кислотой облили правый глаз – Акерке и Айсана. Акерке начала руки распускать, ножом протыкала шею и грудь, - вспоминает Шолпан.

Вместе с ними в двухкомнатной квартире жили мать, сестра, племянница сожителя, и ее маленькая дочь. Женщина рассказывает, что мужчина каждый день пил, приводил в дом собутыльников, насиловал сестру, и позволял делать это другим мужчинам за бутылку спиртного. Когда племяннице было всего 5 лет, надругался и над ней. А маленькую 4-летнюю дочь теперь уже взрослой племянницы накачал алкоголем

- Она с отравлением лежала в тяжелом состоянии в больнице. Кушать не давали, за ней никто не смотрит, она сама по себе ходит, иногда приходит ко мне и говорит: "Апа, дай нан". Я ей даю хлеб, она кушает, как перепуганная. Будто у нее кто-то отбирает.

У Шолпан четверо своих детей, общих с сожителем - двое. Но женщину лишили родительских прав. Трех собутыльников, по рассказам Шолпан, ее гражданский муж жестоко убил, а последняя кровавая бойня произошла 4 месяца назад. Но, по словам правозащитника Таласа Сагимбаева, в преступлении подозревают другого человека.

- Было совершено несколько тяжких и особо тяжких преступлений - насилие малолетних, и эти убийства. Мы заявили в полицию города Нур-Cултан. До настоящего времени о том, что совершены были убийства, Департамент полиции и прокуратура бездействуют, - утверждает правозащитник Талас Сагимбаев.

В полицию Шолпан обращалась в октябре, но стражи порядка получили заявление от нее только 14 января. Начато досудебное расследование.

- По данному уголовному делу есть подозреваемое лицо, в отношении которого избрана мера пресечения арест, дело на стадии расследования. По указанному уголовному делу есть основной свидетель Кучербаева Шолпан, которая при первоначальных показаниях указывала, что видела, как все происходило, а в дальнейшем она показания поменяла, - говорит начальник следственного управления ДП города Нурлан Абишев.

Пока Шолпан живет у тети.





