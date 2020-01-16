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  16 января 2020
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В Узбекистане в 2019 году было продано «красивых» автомобильных номеров на $16 млн

CentralAsia (UZ) -  В 2019 году через онлайн-аукцион на сайте avtoraqam.uzex.uz было продано более 36 300 красивых номеров на сумму 156,1 млрд. сумов (более $16,3 млн).

При этом самые дешевые цифры стоили более миллиона сумов (более $100), а самые дорогие - более 91 миллиона сумов ($9,5 тыс). Продажи автопроизводителей увеличились на 51,1% и на 28,3%. Средняя стоимость одной сделки составила 4,3 млн. сумов ($450).

Об этом сообщило УзА, ссылаясь на заместителя председателя биржевого совета Ислама Ибрагимова, озвучившего данные на совещании Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

Напомним, продажи автомобильных номеров начались в сентябре 2017 года. В первые три месяца после запуска услуги средняя сумма сделки превышала 21 млн. сумов (более $2 тыс).

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