Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Ташкент

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 15 января прибыл в Узбекистан, сообщило УзА.

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова высокого гостя встретили первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Ильхом Неъматов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев и другие лица.

Программой визита предусмотрено проведение переговоров в Министерстве иностранных дел Узбекистана и посещение Ташкентского городского филиала Московского государственного института международных отношений.

В ходе переговоров будет обсужден ряд вопросов двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Планируется также подписание министерствами иностранных дел Программы сотрудничества на 2020-2021 годы.