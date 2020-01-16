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  16 января 2020
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Ташкент

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 15 января прибыл в Узбекистан, сообщило УзА.

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова высокого гостя встретили первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Ильхом Неъматов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев и другие лица.

Программой визита предусмотрено проведение переговоров в Министерстве иностранных дел Узбекистана и посещение Ташкентского городского филиала Московского государственного института международных отношений.

В ходе переговоров будет обсужден ряд вопросов двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Планируется также подписание министерствами иностранных дел Программы сотрудничества на 2020-2021 годы.

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