Монгольская НКО, выкупив пакет акций компании «Золотой Стандарт» в Кыргызстане, планирует внедрить финуслуги

CentralAsia (MNG) - Монгольская небанковская кредитная организация (НКО)«Инвесткор» заключила инвестиционное соглашение с финансовой компанией «Золотой стандарт» в Кыргызстане. Об этом сообщают монгольские СМИ.

В соответствии с соглашением, Инвестор выкупит все акции компании «Золотой стандарт» и планирует внедрить финансовые услуги на основе финтех-технологий в стране в 2020 году.

ООО «Золотой стандарт» было основан в 2004 году. Это микрофинансовая компания с лицензией на проведение микрофинансовых мероприятий, с одним филиалом в Бишкеке. В основном предоставляет кредиты для малого и среднего бизнеса и потребительские кредиты.

Монгольская небанковская кредитная организация (НКО) «Инвесткор» занимается развитием финансов, финтек технологий и искусственного интеллекта. Компания работает над выходом на рынки Центральной Азии в соответствии со своими среднесрочными стратегическими планами.