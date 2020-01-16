В 2019 году ситуация с правами человека в Туркменистане оставалась катастрофической - Human Rights Watch

CentralAsia (TM) - Правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад о ситуации с правами человека в мире в 2019 году.



По данным авторов доклада, в 2019 году ситуация с правами человека в Туркменистане оставалась катастрофической в условиях сохранявшейся закрытости страны и репрессивного режима при сохранении авторитарной власти президента Гурбангулы Бердымухамедова и его окружения.

Экономический кризис в Туркменистане не был преодолен, правительство отменило субсидии на воду, газ и электричество. Продолжилась эмиграция из регионов, наиболее пострадавших от кризиса, при этом власти предпринимали попытки запретить гражданам выезжать за рубеж в поисках работы.

Любое не санкционированное правительством выражение религиозных и политических взглядов жестоко наказывается. Доступ к информации строго контролируется, запрещена деятельность любых независимых групп по мониторингу прав человека. Считается, что в тюрьмах находятся десятки человек, ставших жертвой насильственного исчезновения.

Свобода СМИ в Туркменистане полностью отсутствует. Государство контролирует все печатные и электронные издания. У зарубежных СМИ практически нет доступа в страну, их местные внештатные корреспонденты подвергаются преследованиям.

Доступ в интернет по-прежнему ограничен и плотно отслеживается государством. В январе на Радио Свобода проходила информация о том, что власти используют закупленное у частных разработчиков за рубежом оборудование, позволяющее мониторить и блокировать сайты, выявлять пользователей, которые пытаются обходить блокировку с помощью различных сервисов, перехватывать телефонные переговоры и блокировать интернет-мессенджеры.

Радио Свобода и базирующаяся в эмиграции Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ) сообщали, что в январе началась блокировка доступа к любым VPN-сервисам. По данным информресурса Turkmen.news, находящемуся в изгнании, к концу июля большинство таких серверов были недоступны.

В марте сотрудники пограничной службы без объяснения причин не пропустили на рейс независимую журналистку Солтан Ачилову, для участия в конференции за рубежом. 20 августа Министерство национальной безопасности сообщило ей, что она может выезжать за границу.

Независимые правозащитные группы не могут открыто работать внутри страны. Осуществление деятельности незарегистрированных неправительственных организаций чревато штрафом, краткосрочным задержанием и конфискацией имущества. Сохраняется обременительный порядок регистрации, гражданские активисты постоянно сталкиваются с угрозами со стороны властей.

Правительство произвольно запрещает выезд из страны подозреваемым в нелояльности гражданам, в том числе родственникам диссидентов и заключенных.

Власти также запрещали выезд за границу жителям из наиболее экономически неблагополучных регионов и оказывали давление на оставшихся в Туркменистане людей, с целью убедить их родственников, живущих за границей, вернуться. Незарегистрированные религиозные группы и общины в Туркменистане запрещены. Религиозная литература подвергается цензуре, несанкционированная религиозная деятельность сурово наказывается.



Пытки и недозволенное обращение остаются неотъемлемой частью тюремной системы Туркменистана. В условиях тотальной закрытости судебной системы установить точное число политзаключенных не представляется возможным. Власти такие сведения не обнародуют, сложные и деликатные дела рассматриваются в закрытом режиме, независимый мониторинг невозможен, поскольку чреват серьезными последствиями для наблюдателей.

Десятки людей оставались в ситуации насильственного исчезновения или содержались инкоммуникадо в местах лишения свободы в полной изоляции от семьи, адвокатов и внешнего мира, некоторые – уже в течение почти 17 лет. Родственники не имеют никакой официальной информации об их судьбе и местонахождении. По данным международной кампании «Покажите их живыми!», порядка 121 человека остаются жертвами насильственного исчезновения. Считается, что многие из них находятся в тюрьме Овадан-Депе, известной пытками, длительным содержанием без связи с внешним миром и бесчеловечными условиями, а также как место, куда отправляют политзаключенных.

Госдепартамент США оставил Туркменистан в списке стран, «вызывающих особую озабоченность» в соответствии с Законом о свободе религии в зарубежных странах от 1998 г. При этом по соображениям «важных национальных интересов» был одновременно введен мораторий на любые санкции в связи с такой квалификацией. В докладе о торговле людьми 2019 г. Госдепартамент отнес Туркменистан к самой проблемной группе стран, поскольку Ашхабад уже четвертый год подряд не обеспечивал соблюдение минимальных стандартов по борьбе с торговлей людьми.