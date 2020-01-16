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  16 января 2020
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Facebook откроет «Комнату войны» в Улан-Баторе для борьбы с дезинформацией перед парламентскими выборами

CentralAsia (MNG) -  Компания Facebook планирует открыть «комнату войны» в своем офисе в Улан-Баторе перед парламентскими выборами в июне в рамках продолжающейся компании по борьбе с дезинформацией, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на комиссию по регулированию коммуникаций Монголии.

В Монголии количество активных пользователей Facebook выросло до 2,2 миллиона человек. Это 70% населения, которые активно используют и работают в социальной среде, получают новости и распространяют их.

Ожидается, что в «комнате войны» соберутся представители политики, юристов, сотрудников службы безопасности Facebook и модераторы контента.

«Комната войны» позволит ее членам обсуждать вопросы лицом к лицу, ускоряя принятие решений по борьбе с фальшивыми аккаунтами и борьбе с распространением фальшивых новостей на платформе.

Скоро аналогичная комната будет открыта в азиатско-тихоокеанской штаб-квартире Facebook в Сингапуре. Офис Facebook в Ирландии и его штаб-квартира в Калифорнии также будут поддерживать операции «комнаты войны» в Улан-Баторе, чтобы обеспечить круглосуточный мониторинг монгольского Facebook.

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