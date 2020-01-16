Несмотря на шаги по улучшению ситуации с правами человека, в Узбекистане сохраняется авторитарный режим,- доклад HRW

CentralAsia (UZ) - Правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад о ситуации с правами человека в мире в 2019 году.

В части, касающейся Узбекистана, авторы доклада отмечают, что за три года у власти президент Шавкат Мирзиёев предпринял ряд конкретных шагов по улучшению ситуации с правами человека.

В августе, выполняя одно из ключевых требований органов ООН по правам человека, он распорядился закрыть колонию в Жаслыке, которая многие годы оставалась олицетворением пыток и преследований критиков власти. В мае, продемонстрировав отход от многолетней практики интернет-цензуры, власти разблокировали несколько оппозиционных сайтов.

В то же время, в стране сохраняется авторитарный режим, - отмечается в докладе. В местах лишения свободы несправедливо остаются тысячи человек, преимущественно – мирных верующих. Органы госбезопасности сохраняют широкие полномочия по задержанию предполагаемых критиков власти, в стране по-прежнему отсутствует подлинный политический плюрализм.

С сентября 2016 г. освобождено более 50 человек, осужденных по политически мотивированным делам, в том числе правозащитники, журналисты и оппозиционные активисты.

Сообщалось об освобождении также сотен независимых мусульман, лишенных свободы за религиозную практику вне установленных государством рамок, однако независимое подтверждение этого отсутствует. Власти утверждают, что с конца 2017 г. свыше 20 тыс. граждан были исключены из «черных списков» госбезопасности, фигурантов которых регулярно вызывают на беседу в правоохранительные органы и ограничивают им свободу передвижения.

Освобождение заключенных давало повод надеяться на реформы, однако власти до сих пор не обеспечили таким людям ни возможностей юридической реабилитации, включая отмену несправедливых приговоров, ни доступа к надлежащему лечению. Последнее особенно актуально с учетом того, что у многих бывших заключенных серьезно подорвано здоровье.

Несмотря на ограничение полномочий органов госбезопасности в 2018 г., система во многом сохраняла свои позиции в государстве, по-прежнему используя различные уголовные статьи (в том числе 157-ю о госизмене) против так называемых «врагов народа».

Одним из примеров этой практики служит дело 76-летнего бывшего сотрудника МИД РУз Кадыра Юсупова, который до выхода в отставку в 2009 г. был, среди прочего, постпредом Узбекистана в ОБСЕ. В декабре 2018 г. он был госпитализирован с тяжелыми травмами после, предположительно, попытки самоубийства. Прямо в больнице он был задержан по обвинению в госизмене и вплоть до момента подготовки этого обзора содержался в СИЗО в Ташкенте.

Как рассказали HRW родственники Юсупова, в течение первых четырех месяцев после ареста он подвергался психологическим пыткам: сотрудники СГБ угрожали, что в случае отказа признать вину они изнасилуют его самого резиновой дубинкой, изнасилуют его жену и дочь и арестуют двух его сыновей. Суд по его делу начался в июне в Ташкенте. Как и в случае с рядом других продолжающихся дел о госизмене, слушания проводятся в закрытом режиме.

С декабря 2017 г. по сфабрикованному делу о госизмене отбывал срок старший преподаватель Ташкентского института востоковедения Андрей Кубатин; в период следствия он подвергался пыткам. Кубатину вменялась передача турецкому атташе по вопросам культуры общедоступных исторических документов. Дело ученого, в поддержку которого выступало множество научных работников из различных стран, свидетельствует о том, что органы госбезопасности во многом сохраняют свое всевластие, несмотря на попытки Шавката Мирзиёева поставить их в более жесткие рамки. В конце сентября Кубатин был реабилитирован и освобожден.

За решеткой остаются еще тысячи человек, осужденных по экстремистским и другим политически мотивированным делам; преимущественно это мирные верующие, - отметили авторы доклада.

Ситуация со свободой СМИ улучшилась, президент Мирзиёев несколько раз просил журналистов не обходить острые социальные проблемы, однако ограничения на свободу слова сохраняются. В декабре 2018 г. был разблокирован доступ к YouTube и Facebook, которые ранее периодически подвергались блокировке. В мае были разблокированы по меньшей мере 11 сайтов, которые больше десяти лет были недоступными на территории Узбекистана, включая такие, как Eurasianet, Фергана.news, Human Rights Watch и узбекская служба Би-би-си. За последние два года аккредитацию получили корреспонденты Eurasianet, «Голоса Америки» и Би-би-си. Однако недоступной остается узбекская служба Радио Свобода, которой по-прежнему не разрешено работать в стране.

Минюст пока не зарегистрировал ни одной новой правозащитной организации и трижды отказывал освобожденным правозащитникам Азаму Фармонову, Акзаму Тургунову и Дилмуроду Саидову в регистрации НПО «Восстановление справедливости». Предполагается, что эта общественная организация будет заниматься вопросами реформы уголовного судопроизводства и реабилитации несправедливо осужденных.

Проблемы с регистрацией НПО также сказываются на международных организациях. HRW с августа 2017 г. имеет возможность свободно посещать Узбекистан и проводить там исследования, однако не может получить регистрацию, поскольку решение Верховного суда от 2011 г. остается в силе.

Узбекистан остается наряду с Туркменистаном одним из двух государств бывшего СССР, где сохраняется уголовная ответственность за добровольные сексуальные отношения между мужчинами: за это предусмотрено от одного до трех лет лишения свободы (статья 120 УК).

Преступления на почве ненависти в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), особенно избиения и пытки предполагаемых геев, происходят регулярно и зачастую снимаются на видео и затем выкладываются в интернете. В августе живущий в Стамбуле активист Шохрух Салимов разместил видеообращение к президенту Мирзиёеву, в котором от лица ЛГБТ-сообщества Узбекистана призвал отменить 120-ю статью и обеспечить безопасность ЛГБТ. Вместо того чтобы провести расследование по фактам нападений, сотрудники органов внутренних дел пришли к его родственникам в Узбекистане и сказали, что разыскивают его, чтобы арестовать. ЛГБТ-активисты рассказывали HRW, что они постоянно опасаются быть арестованными и что от них могут отказаться родственники и друзья.

В 2019 г. отмечалось нарастание общественного недовольства в связи с поспешным массовым сносом домов по всей стране в рамках обновления архитектурного облика населенных пунктов. Международные нормы о правах человека требуют, чтобы любое изъятие или выкуп властями недвижимого имущества физических лиц осуществлялись в соответствии с надлежащими процедурами и с выплатой адекватной компенсации. Изъятие недвижимости ни при каких обстоятельствах не должно носить произвольный характер и не должно создавать неоправданную нагрузку на ее владельцев. Действия властей в некоторых случаях вынуждали собственников прибегать к крайним мерам.

20 июля, после нескольких не связанных между собой случаев самосожжения в знак протеста против принудительного выселения, владелец назначенного под снос цеха в поселке Яккабаг в Кашкадарьинской области на юге страны облил бензином и поджег заместителя районного хокима Мансура Тоймаева, когда тот приехал лично контролировать процесс сноса. Узбекская служба Радио Свобода сообщала, что в поселке к тому моменту уже давно зрело недовольство лично Тоймаевым и в целом процессом сноса, который проходил без заблаговременного предупреждения и компенсации или при минимальном возмещении.

В июле, когда больше тысячи человек перекрыли автодорогу в Хорезмской области на северо-западе страны, требуя компенсации за снесенные дома, против них были направлены милиция и Национальная гвардия, которым не удалось разогнать протестующих. Конституция и законы Узбекистана гарантируют гражданами право на частную собственность, запрещают произвольное вмешательство в пользование этим правом и даже гарантируют государственную помощь в получении нового жилья. Международные нормы о правах человека запрещают произвольное вмешательство в жилище и собственность, гарантируя право на достаточное жилище.

Принудительный труд в хлопководстве остается широко распространенным, хотя властями предпринимаются усилия по выполнению запрета принудительной мобилизации бюджетников на сбор урожая.

В июле Госдепартамент США в своем докладе о торговле людьми оставил Узбекистан во «второй группе государств – под вопросом», отметив усилия правительства по искоренению принудительного и детского труда в хлопководстве.

В ежегодном докладе о свободе религии в зарубежных странах Госдепартамент повысил рейтинг Узбекистана, исключив его из числа стран, «вызывающих особую озабоченность», - то есть тех, которые совершают серьезные нарушения, - но с условием дальнейшего мониторинга. Это решение было принято вопреки мнению Комиссии США по свободе религии в зарубежных странах, рекомендовавшей оставить Узбекистан в группе стран-нарушителей.

Европарламент в мартовском докладе призвал Евросоюз пристально отслеживать ход политических реформ в Узбекистане и настоятельно рекомендовал Ташкенту создать «подлинно независимый парламент, формируемый на основе подлинно состязательных выборов», а также принять меры в интересах «защиты прав человека, гендерного равенства и свободы СМИ». Доклад был подготовлен в связи с началом переговоров между ЕС и Узбекистаном по соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве, предусматривающему повышение уровня двустороннего взаимодействия в торговле и других областях.