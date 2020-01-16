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  16 января 2020
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Минздрав Узбекистана: мальчик, упавший с 5-этажа, чувствует себя хорошо
Предыстория: В Ташкенте соседи спасли 4-летнего ребенка, выпавшего с пятого этажа (видео)

CentralAsia (UZ) -  Минздрав прояснил подробности инцидента, произошедшего в Ташкенте, когда ребенок упал с 5-го этажа.

14 января в Алмазарском районе с пятого этажа упал трехлетний ребенок, который остался без присмотра. Благодаря прохожим и соседям, растянувшим одеяло внизу, малыш избежал серьезных травм, сообщила пресс-служба Минздрава.

В интернете распространилось видео, на котором люди спасают ребенка, сорвавшегося с 5-го этажа.

Бригада скорой помощи прибыла через 7 минут. Первая помощь была оказана на месте происшествия, затем ребенок был немедленно доставлен в больницу.

В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи малышу было проведено повторное медицинское обследование, по результатам которого выяснилось, что он серьезно не пострадал и в данный момент находится в удовлетворительном состоянии.

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