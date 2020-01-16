70-летний монгол на пенсии занялся бодибилдингом. Теперь он будет участвовать в «Мистер Монголия - 2020»

CentralAsia (MNG) - Спорт омолаживает и воспитывает человека, говорит 70-летний Дашийн Намхайдорж. Он один из монгольских ветеранов-спортсменов, который утверждает, что возраст — это просто цифры. После выхода на пенсию, он занимается бодибилдингом и пауэрлифтингом уже в течение 15 лет.

Он уже выиграл четыре золотые медали в чемпионате страны PWL Senior всего несколько дней назад.

Его следующий конкурс — «Мистер Монголия 2020» Всемирной федерации спорта и бодибилдинга WBPF.

— В этом году исполняется 30 лет Монгольской ассоциации бодибилдинга и фитнеса. Тренеры клуба «Perfect Body» предложили мне принять участие в конкурсе, чтобы я мог стать примером для ребят. Всего несколько дней назад я принял участие на чемпионате страны по пауэрлифтингу, поэтому как раз прошел тренировку. Я начал заниматься фитнесом в возрасте 60 лет. Женат я в течение 50 лет. С супругой мы впервые встретились в 1967 году в профессионально-техническом училище в СССР. Затем, окончив школу в 1969 году, мы поженились в 1970 году. Старший сын родился в 1970 году, младший сын родился в 1980 году. В течение десять лет у нас уже появились пятеро детей. Теперь мы проводим время, наблюдая за внуками и правнуками. Моя супруга и дети очень меня поддерживают. Моя дочь Н. Баярмаа — первая монгольская женщина-тяжелоатлет, получившая звание Заслуженного спортсмена Монголии, которая унаследовала отцовскую сторону в тяжелой атлетике. Мой старший сын был борцом национальной борьбы, в то время как средний сын - мастер спорта Монголии международного класса в борьбе вольного стиля. И мой младший сын был борец вольного стиля», - рассказал он о себе.

—Я тренируюсь четыре раза в неделю на регулярной основе. За 15 лет обучения я не пропустил ни одного дня. И это мой секрет успеха, - поделился Намхайдорж.