Более 12 тысяч жителей Узбекистана получили гражданство Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - В последние пять лет кыргызское гражданство получали в основном выходцы из Узбекистана, Таджикистана, России, сообщили СМИ со ссылкой на Государственную регистрационную службу КР.

Документ о предоставлении государственного гражданства подписывается президентом Кыргызской Республики. Последний раз документ был подписан 30 декабря 2019 года и по нему 978 человек получили кыргызское гражданство.

Аналитические данные показывают, что с 2015 года гражданство Кыргызстана получили 22 456 человек. Большинство из них, а именно 82 процента, являются этническими кыргызами.

Отмечается, что в 2015-2018 годах граждане Узбекистана больше всех получили кыргызское гражданство. А в 2019 году кыргызское гражданство получили большинство граждан Таджикистана.

За последние пять лет кыргызское гражданство получили более 12 тысяч граждан Узбекистана. (В 2015 году-4470 человек, в 2016 году-3401, в 2017 году – 2341, в 2018 году -1284, в 2019 году за 10 месяцев - 887).

Отмечается, что гражданство страны получили также граждане Украины, Молдовы, Пакистана, Китая, Турции и Египта.