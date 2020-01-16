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  16 января 2020
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В Алматы полиция не подписала меморандум о системе распознавания лиц

CentralAsia (KZ) -  В Департаменте полиции Алматы высказались о системе распознавания лиц, которую планируют внедрить в городе, передает Tengrinews.kz.

Разработчики представили правоохранителям свой продукт, но меморандум полиция не подписала.

"В ходе презентации продукта компания изъявила желание провести пилотный проект и показать работу системы в Медеуском районе. Меморандум со стороны Департамента полиции по итогам встречи подписан не был", - рассказали в ДП Алматы.

Напомним, систему распознавания лиц Qamqor планируют внедрить в Алматы. Основная цель искусственного аналитического интеллекта - обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей. Отмечалось, что пилотный проект будет реализован после подписания меморандума, а также прохождения определенных процедур.

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