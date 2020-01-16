Тело дизайнера Наримана Григоряна обнаружили спустя два дня после убийства - СМИ

- Узбекистан, происшествия
- 10:42, 16 января 2020
- Просмотров: 904
|Продолжение: Генпрокуратура Узбекистана раскрыла подробности убийства дизайнера Наримана Григоряна
|Предыстория: В Ташкенте убили известного дизайнера и хореографа Наримана Григоряна, - СМИ
CentralAsia (UZ) - Появилась новая информация о смерти дизайнера Наримана Григоряна в Ташкенте.
Ранее сообщалось, что тело известного ташкентского дизайнера Наримана Григоряна было обнаружено с признаками убийства 14 января этого года в гостиной дома, где он проживал по договору аренды в Яшнабадском районе. Это сообщение было подтверждено Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан.
По имеющейся информации, Нариман Григорян был убит три дня назад, сообщило 15 января издание qalampir.uz.
Это подтверждают и должностные лица Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. А на страничке дизайнера в Instagram была размещена фотография за два дня до того, как обнаружили его тело, отмечается в сообщении.
По данные генпрокуратуры, в 11:50, 14 января, в дежурную часть Яшнабадского района поступило сообщение от хозяина дома, расположенного в Яшнабадском районе по улице Чигиль, где был обнаружен труп Наримана Григоряна 1985 года рождения с признаками убийства.
В тот же день прокуратура Яшнабадского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Уголовное дело передано в производство прокуратуры города Ташкента, сформирована оперативно-следственная группа в составе квалифицированных следователей, принимаются меры по раскрытию преступления.