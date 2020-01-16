Тело дизайнера Наримана Григоряна обнаружили спустя два дня после убийства - СМИ

CentralAsia (UZ) - Появилась новая информация о смерти дизайнера Наримана Григоряна в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что тело известного ташкентского дизайнера Наримана Григоряна было обнаружено с признаками убийства 14 января этого года в гостиной дома, где он проживал по договору аренды в Яшнабадском районе. Это сообщение было подтверждено Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан.

По имеющейся информации, Нариман Григорян был убит три дня назад, сообщило 15 января издание qalampir.uz.

Это подтверждают и должностные лица Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. А на страничке дизайнера в Instagram была размещена фотография за два дня до того, как обнаружили его тело, отмечается в сообщении.

По данные генпрокуратуры, в 11:50, 14 января, в дежурную часть Яшнабадского района поступило сообщение от хозяина дома, расположенного в Яшнабадском районе по улице Чигиль, где был обнаружен труп Наримана Григоряна 1985 года рождения с признаками убийства.

В тот же день прокуратура Яшнабадского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Уголовное дело передано в производство прокуратуры города Ташкента, сформирована оперативно-следственная группа в составе квалифицированных следователей, принимаются меры по раскрытию преступления.

Нариман Григорян - известный узбекистанский дизайнер и хореограф, бывший участник первого состава «Тодес», является единственным членом жюри из Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях. В 2004—2008 годы учился в Академии хореографии Узбекистана. Известен как дизайнер и модельер, основатель бренда «Nariman Grigoryan». Работал со звёздами эстрады, создавая им коллекции одежды для авторских программ, и являлся постоянным участником мировой Недели моды.