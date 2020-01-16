В Узбекистане примут Национальную стратегию по правам человека

CentralAsia (UZ) - Проекты новых документов по стратегии подготовлены Национальным центром по правам человека. За последние три года принято свыше 5000 нормативно-правовых актов, в том числе четыре новых кодекса, 186 законов, 1200 актов президента страны, которые «направлены на создание законодательного фундамента реализации личных, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод граждан».

В области прав человека Узбекистан до сих пор не имел долгосрочной стратегии. Ее принятие и реализация, по мнению специалистов Центра, усилит процесс формирования в стране уважительного отношения к правам и свободам человека, повысит авторитет страны на международной арене.

Широкая программа предусмотрена для повышения уровня знаний молодежи в сфере прав человека. Планируется внедрить специальный курс «Права человека» в ВУЗах и учебных центрах по переподготовке кадров, расширить занятия по этой теме в школах, лицеях и колледжах. Предлагается учредить ежегодную Национальную премию «За защиту прав человека», а в нынешнем году запланировано проведение Самаркандского форума по правам человека.

В частности, отдельное место в Стратегии отведено соблюдению прав человека в системе пребывания лиц, находящихся в местах содержания под стражей, где должно гарантировано соблюдаться обеспечение доступа к правосудию. Пока мониторингом, наиболее отражающим реалии, занимаются немногочисленные инициативные группы активистов. Благодаря им публикуется информация об издевательствах в пенитенциарных учреждениях.

Члены Комитета ООН против пыток и эксперты на ноябрьской сессии в Женеве пункт за пунктом подвергли сомнению декларативные заявления Акмала Саидова, директора Национального центра Узбекистана по правам человека. В Узбекистане продолжается практика пыток и ограничение доступа к медицинской помощи, рабский труд и тяжёлые условия труда в местах лишения свободы приводят к травматизму. Объявленные реформы не обеспечивают срочной реакции служб государственного мониторинга.

Как пишет Аналитический портал Центральной Азии (АССА), попытки использовать существующие национальные правовые механизмы приводят к выводу, что в Узбекистане пока еще отсутствуют эффективные средства защиты прав человека. И чаще всего виновные в пытках и других должностных преступлениях избегают ответственности, способствуя своими действиями утрате и подлогу доказательств.